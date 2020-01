Nieuwe brandweerkazerne houdt ‘open poortdag’ Peter Lanssens

30 januari 2020

15u46 0

De brandweer van Anzegem nam eind november 2019 afscheid van de thuishaven in de Beukenhofstraat in Vichte. Ook in Deerlijk sloot de kazerne. De twee korpsen smolten samen tot één krachtig korps, met een nieuwe kazerne op den Belgiek in Deerlijk, in de Vichtesteenweg 220. De poorten van de kazerne worden open gezet voor het grote publiek, op zondag 2 februari van 14 tot 18 uur. Je kan er komen piepen achter de schermen, snuisteren in de gebouwen, wandelen door de stelplaats en de unieke sfeer van de brandweer ervaren. Wie dat kan, wordt aangeraden om met de fiets of te voet te komen. Wie met de auto komt, parkeert op de parking van Aldi in de Breestraat 77 of op de parking van Carrefour op de voormalige locatie van de feestzaal Lindenhof.

