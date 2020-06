Nieuw zwembad van Anzegem en Deerlijk kan eindelijk openen Pieterjan Neirynck

19 juni 2020

15u06 0 Anzegem Nu de zwembaden op 1 juli mogen heropenen, kan ook de officiële opening van het nieuwe zwembad Aquandé eindelijk doorgaan.

Het zwembad aan het Ommersheimplein dat Deerlijk en Anzegem samen hebben gebouwd, had normaal de deuren moeten openen op vrijdag 3 april. Door de coronacrisis kon dat echter niet en werd de officiële opening uitgesteld naar een nog nader te bepalen moment. Op woensdag 1 juli zijn de eerste badgasten welkom in het zwembad, dat in totaal 6 miljoen euro gekost heeft. De gemeente communiceert volgende week over de concrete maatregelen om het zwembadbezoek veilig te laten verlopen. Een duik nemen zal 3 euro per beurt kosten, kinderen jonger dan vier jaar zwemmen gratis.