Nieuw in Anzegem: op afspraak naar gemeentehuis Peter Lanssens

12 november 2019

16u12 2 Anzegem Inwoners regelen via het Thuisloket al veel in Anzegem. Maar voor complexere zaken moet je nog altijd langskomen in het gemeentehuis. Om wachtrijen te vermijden en ervoor te zorgen dat de medewerkers zich volledig op jouw vraag kunnen focussen, wordt er vanaf deze maand op afspraak gewerkt.

Het gaat over onder meer aangiftes van huwelijken, geboortes en overlijdens, aanvragen tot nationaliteit, geslachtswijzigingen en wijzigingen van (voor)naam. Een afspraak maken heeft voordelen. Je hoeft nooit meer te wachten of aan te schuiven. Je kiest zelf de dag en tijdstip van afspraak. Je maakt je afspraak makkelijk van thuis uit, telefonisch of online. En bij het maken van een afspraak krijg je nuttige info over wat je eventueel moet meebrengen. Een afspraak maken: tel. 056/69.44.40 of op https://www.anzegem.be/afspraak.