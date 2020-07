Mondmaskers, registratie en bubbels van 200 personen: de coronamaatregelen tijdens het BK in Anzegem Pieterjan Neirynck

23 juli 2020

21u36 0 Anzegem De organisatie van het Belgisch kampioenschap wielrennen zit met de handen in het haar. Na de wekenlange onduidelijkheid over de datum van de wedstrijd, blijft het voor Anzegem Cycling in het duister tasten of de koers wel coronaproof genoeg is. “We hebben alle experts gecontacteerd die voortdurend in tv-studio’s zitten. Niemand reageerde. Triest”, klinkt het.

De lijdensweg van Yvegem Sportief - de organisatie achter Halle-Ingooigem - en Wiel in Wiel - de organisatie achter de Textielprijs - sleept al een tijdje aan. Ooit was het de bedoeling om het Belgisch kampioenschap op 21 juni te organiseren, maar door de coronamaatregelen kon dat niet. Daarna wilden de Internationale Wielerunie (UCI) alle nationale kampioenschappen laten plaatsvinden op 23 augustus. Opnieuw problematisch, want massa-evenementen zijn van overheidswege tot en met 31 augustus verboden. En ook met de nieuwe datum van 22 september zijn de kopzorgen nog niet voorbij.

Registratiesysteem

Zoals het er nu uitziet, zal elke wielerliefhebber een mondmasker moeten bijhebben op de wielerhoogdag. Voor de cruciale zones langs het publiek, voorziet Anzegem Cycling dan weer specifieke oplossingen. De aankomstzone aan Escolys en de Tiegemberg worden hermetisch afgesloten en de organisatie zal uitrekenen hoeveel mensen er mogen postvatten. “Met de hulp van IT-bedrijf The Staff Solutions werken we ook aan een registratiesysteem voor alle toeschouwers die in een bepaalde zone staan”, zegt ondervoorzitter Joost Vandesteene. “Om uit de kosten te raken, overwegen we om inkomgeld te vragen. Hoeveel? Drie tot vijf euro, al is dat nog lang niet zeker.”

Wie als vip afzakt naar het Belgisch kampioenschap voor mannen en vrouwen, zal in een gescheiden bubbel van 200 mensen belanden. De verschillende bubbels bevinden zich in verschillende gebouwen en binnen de bubbel zullen de horecaregels gelden. Zo moet iedereen zoveel mogelijk blijven zitten. “We hopen dat deze maatregelen voldoende zijn om onze organisatie coronaproof te maken”, geeft Vandesteene aan. “De voorbije weken hebben we alle toonaangevende epidemiologen en virologen gecontacteerd om advies te krijgen. Ze hebben tijd om in een tv-studio te zitten, maar niet om ons bij te staan. Het is triest dat niemand reageerde”, klinkt het misnoegd.

Geen versoepelingen

“Deze koers moet doorgaan, want er is een leven na corona”, zegt ondervoorzitter Joost Vandesteene stellig. “Begrijp me niet verkeerd. Volksgezondheid is prioritair, maar we willen er iets moois van maken. Het is duidelijk dat onze organisatie een voorbeeldfunctie heeft en daarom voeren we de strikte maatregelen in. We vertrekken bij de regels die momenteel gelden en rekenen niet meer op versoepelingen.” Over nóg strengere maatregelen wil Vandesteene zich niet uitspreken. “Ik zie niet in hoe de burgemeester de inwoners kan verbieden om buiten aan de voordeur te staan. Nu, zelfs met een verstrenging zetten we door. Al weet ik nog niet hoe.”