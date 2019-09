Molecule opent vernieuwde afdeling elektro en zoekt 20 extra personeelsleden Peter Lanssens

31 augustus 2019

09u33 0

Koopcenter Molecule opent op zaterdag 31 augustus, zondag 1 september en maandag 2 september feestelijk de vernieuwde afdeling elektro. Die is nu dubbel zo groot als vroeger. “We beschouwen het niveau van de productpresentatie en de daaraan gekoppelde beleving voortaan als onze nieuwe standaard”, zegt mede-zaakvoerder Jens Govaert. “Meer ruimte en meer technologie maakt ook dat we nieuwe medewerkers zoeken. We mikken daarbij op professionals, met vooral veel goesting. Fulltimers en ook flexi-jobbers en vijftigplussers zijn welkom. De aanzienlijke investering in de vernieuwde afdeling elektro is geen eindpunt. Deze winter start de verbouwing van de sportafdeling. Omdat de klant niet meer tevreden is met zomaar wat rondwandelen in een winkel waar producten staan uitgestald. We proberen alle klanten een meerwaarde te bieden met productpresentaties, zelf testen, ideeën opdoen en deskundig advies”, legt Govaert uit. Molecule is met 150 medewerkers een van de grootste werkgevers in de ruime omgeving van Vichte. Er zijn twintig vacatures voor professionals uit de buurt.