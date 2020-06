Met Pinksteren naar Molecule? Eventjes wachten in de rij Joyce Mesdag Pieterjan Neirynck

31 mei 2020

15u11 4 Anzegem Wie vandaag langs wil gaan in Molecule, loopt de kans om even te moeten aanschuiven. Vanmorgen stond er alvast een stevige wachtrij.

“Als er even gewacht moet worden aan de ingang, dan is dat normaal gezien niet omdat er te veel mensen in de winkel zijn”, zegt zaakvoerder Jens Govaert. “We mogen normaal 3.000 mensen toelaten in de winkel, volgens die 10m² per persoon-regel. Wij hebben gekozen om er nog minder tegelijk binnen te laten, meer bepaald 800, maar het is maar op uitzonderlijk drukke momenten dat we dat aantal halen. De wachtrij is er, omdat het even duurt om binnen te komen. We laten maar één per één bezoeker door de draaideur, bieden hen een masker aan, een ontsmette kar, en vragen ook of ze hun handen zelf willen ontsmetten aan onze zuil. Dat vraagt wel wat tijd, vandaar dat er buiten even gewacht moet worden. Op het drukste moment liep de wachttijd op tot een kwartiertje, dat valt dus al bij al goed mee.”



Op de website van Molecule kan je zien hoeveel mensen er op dat moment in de winkel zijn. “We hebben een teller aan de ingang gezet, en ook aan de uitgang houden we bij hoeveel mensen de winkel hebben verlaten. Zo kan iedereen voor zichzelf bepalen of hij bij die welbepaalde drukte naar onze winkel wil komen.”