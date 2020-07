Met De Heerlijkheid krijgt Vichte er een nieuwe brasserie bij Pieterjan Neirynck

09 juli 2020

09u43 0 Anzegem In Vichte opent komende maandag Brasserie & Tearoom De Heerlijkheid de deuren. Elke dag kan je hier vanaf 10.00 uur terecht voor een lunch, in de namiddag voor koffie en zoetigheden en ‘s avonds voor een gezellig diner. “Verse producten, vriendelijke bediening en prijsvriendelijk, daar staan we voor”, klinkt het.

De nagelnieuwe brasserie bevindt zich aan het Bekaertplein, in de gebouwen van residentie Kasselrij. Zo heet het nieuwbouwproject van bouwheer Senior Homes, dat bestaat uit 74 assistentiewoningen. “Uiteraard zijn de bewoners een belangrijke doelgroep, maar we zien het veel ruimer dan dat. Iedereen is welkom in de laagdrempelige familiezaak die we voor ogen hebben” vertelt zaakvoerder Pieter Gevaert (33). Sinds enkele maanden is hij uitbater van Brasserie Stuyvenberg in Varsenare. Vichtenaar Frederik Simoen (42) zal instaan voor de dagelijkse leiding in Brasserie De Heerlijkheid.

Dagvers

En wat mogen we verwachten van De Heerlijkheid? “Klassieke topgerechten. Je kan hier genieten van een mals biefstuk, côte à l’os, varkenswangetjes, gehaktballetjes in tomatensaus, en ga zo maar door. Ook een heel lekkere spaghetti, want daar ben ik zelf een grote fan van”, verklapt Pieter. “Alles wat hier op tafel komt, is dagvers. En we serveren de maaltijden in een tof kader met een fris interieur.” De uitbater kopieert ook een succesformule vanuit zijn andere zaak. “Dat is een lunch met soep en hoofdgerecht voor de democratische prijs van 15 euro”, besluit hij. Brasserie De Heerlijkheid zwaait de deuren voor het eerst open op maandag 13 juli om 10.00 uur.