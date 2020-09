Meer dan dubbel zo snel: rijverbod wenkt voor laagvlieger VHS

04 september 2020

14u51

Langs de Grote Leiestraat in Anzegem, de verbindingsweg met Waregem, werd donderdagvoormiddag een snelheidsduivel geflitst. Het voertuig in kwestie reed liefst 146 kilometer per uur. Dat is meer dan het dubbele van wat is toegelaten, want op die plek is de maximumsnelheid beperkt tot 70. De man of vrouw achter het stuur van de wagen zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Daar wachten hem of haar meer dan waarschijnlijk een rijverbod en een fikse boete.