Maarten (17) slaagt in Everest-uitdaging: 204 keer Tiegemberg op- en afrijden Pieterjan Neirynck

15 juni 2020

23u15 0 Anzegem Hij wist het niet, maar hij deed Hij wist het niet, maar hij deed de prestatie van twee Waregemse triatleten dit weekend heel straf na. De 17-jarige Maarten Detollenaere uit Kortrijk reed maandag de Tiegemberg 204 keer op en af, om in totaal 8.848 hoogtemeters te verzamelen.

Om 4 uur maandagmorgen begon Maarten aan zijn ‘Everesting’-uitdaging. Daarbij is het de bedoeling om evenveel hoogtemeters te verzamelen als de Mount Everest hoog is. 8.484 meter om precies te zijn. “Maarten is een beginnend triatleet. Door de coronacrisis zit hij al wekenlang thuis, zijn alle wedstrijden weggevallen én is het zwembad gesloten. Zijn fiets was het enige middel om bezig te blijven”, vertelt mama Wendy Vernou, die de hele dag aan de voet van Tiegemberg postvat. “Toen hij het idee voor het eerst opperde, hoopte ik dat het snel zou overwaaien. Maar hij moest en zou het proberen. En zo staan we hier de hele dag om hem te ondersteunen.”

Maagpijn

Omstreeks 17 uur is Maarten halfweg. Hij stopt even om een nieuwe drinkfles en een koekje op te pikken. “Het gaat goed. Over de hele dag zijn er verschillende mensen komen meefietsen. Klasgenoten, vrienden van mijn ouders en triatleten van het No Limit Team, waartoe ik zelf ook behoor. Het is ook fijn om te zien dat er geen verval optreedt, want mijn gemiddelde snelheid blijft op peil”, zegt hij tevreden. Mama Wendy wacht even tot haar zoon weer vertrokken is en vult aan: “Vanmiddag had hij even last van zijn maag. Waarschijnlijk door de stress. Ik hoop echt dat hij slaagt in zijn uitdaging.”

204 of 205

Uiteindelijk finisht Maarten net voor 22.30 uur. Hij heeft Tiegemberg 204 keer op- en afgereden, en evenaart zo de prestatie van triatleten Brecht Destoop (34) en Bram Delange (39). Zij reden het ‘Vossenhol’ 205 keer op en af. Maarten had genoeg aan één rondje minder, omdat hij zijn klim iets lager inzette dan de Waregemse sportievelingen. “Maarten is nog relatief fris na zijn uitdaging. De laatste 100 kilometer reed hij zijn snelste tussentijden", laat papa Didier maandagavond nog weten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.