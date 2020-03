Luc reist normaal de wereld rond met ballonnen, maar geeft nu noodgedwongen online les Pieterjan Neirynck

23 maart 2020

17u13 4 Anzegem De coronacrisis heeft ook gevolgen voor ballonwinkels in Vlaanderen, zoals wAw Balloons uit Vichte. Niet enkel blijft de zaak verplicht gesloten, ook is het voor zaakvoerder Luc Bertrand onmogelijk om buitenlandse evenementen bij te wonen. Maar er is intussen een oplossing: hij werkt volgende week mee aan een wereldwijde online conventie.

Normaal gezien is Luc Bertrand zo’n 80 dagen per jaar van huis weg om ballonkunstenaars op te leiden. Heel vaak organiseert hij lessen rond ballontechnieken op vraag van Pioneer Balloon Company, de grootste ballonproducent ter wereld. “Sinds de coronacrisis kan dat natuurlijk niet meer. Alle conventies zijn geannuleerd of uitgesteld. Normaal was ik nu in het Verenigd Koninkrijk voor een evenement”, zegt Luc. “Maar in de ballonnenwereld zien de meeste collega’s elkaar als vrienden en kan je altijd op elkaar rekenen. Daarom kwam er al snel een beweging op gang om de conventies virtueel te laten doorgaan.”

84 lesgevers

Van maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april gaat er dus een gratis conferentie door, die integraal te volgen is via een YouTube-kanaal. Er nemen 84 internationale lesgevers deel. “Collega’s uit Australië, Canada, Mexico, Rusland, Taiwan, de Verenigde Staten, en ga zo maar door”, vertelt Luc, die de enige Belgische deelnemer is. “Belangrijk is wel dat alle deelnemers zelf de kosten dragen. Meestal is het zo dat lesgevers betaald worden door de organisator. We krijgen daarbij een vergoeding voor de gebruikte materialen. Nu is dat niet het geval, want we doen het volledig belangeloos”, stelt Luc.

Jubileumjaar

De ballonzaak van Luc en zijn echtgenote Ines bestaat dit jaar trouwens 25 jaar. Maar ook het jubileum is er voorlopig eentje in mineur, want wAw Balloons is verplicht gesloten. “Om helemaal precies te zijn, zijn we pas in november 1995 met de winkel gestart. Hopelijk is de coronacrisis tegen dan helemaal achter de rug, zodat er dan een feestje kan volgen”, klinkt het nog. Wie de online les van Luc graag wil volgen, kan die op maandag 30 maart van 19 uur tot 20.30 uur volgen via https://www.youtube.com/watch?v=N1IZzXTA4TM.