Lijsternest en In D’Halve Maan slaan handen in elkaar met literaire avonden Peter Lanssens

13 januari 2020

12u37 0 Anzegem Het Lijsternest, waar Vlaams schrijver Stijn Streuvels leefde en werkte tot zijn dood in 1969, bundelt de krachten met de horecazaak In D’Halve Maan. Door voortaan in het 140 jaar oude dorpscafé van An Demets en Piet Lafosse literaire avonden te houden.

Telkens Het Lijsternest dicht is voor publiek, openen de oude woning en schuur voor auteurs. Dat gebeurt in een samenwerking met literatuurhuis Passa Porta. Nieuw is dat deze auteurs nu ook de kans krijgen om het podium van In D’Halve Maan op de plaats in Ingooigem te bestijgen. Om het publiek met hen en de werking van het Lijsternest kennis te laten maken. Andy Fierens, een buitenbeentje in de Vlaamse literaire wereld, bijt op woensdag 15 januari om 20 uur de spits af in In D’Halve Maan. De dichter en performer werkt aan een nieuw project in Het Lijsternest. Fierens debuteerde in 2009 met de bundel Grote Smerige Vlinder bij de Bezige Bij. Hij kreeg er de Herman de Coninck Debuutprijs voor. Andy Fierens is verder bekend door het televisieprogramma Iedereen Beroemd. Hij had er de vaste rubriek Het Laatste Woord in. Meer info over de literaire avond met Andy Fierens staat op de Facebookpagina van het evenement: klik hier.