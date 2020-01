Leerlingen heropenen Beukenhofstraat als fietsstraat Peter Lanssens

10 januari 2020

16u42 2 Anzegem De leerlingen van de Vichtse scholen hebben vrijdagnamiddag een deel van de Beukenhofstraat als fietsstraat heropend. Er staan nu blauwe borden om aan iedereen duidelijk te maken dat de Beukenhofstraat nu deels een fietsstraat is. De toegelaten maximumsnelheid is er verlaagd naar 30 kilometer per uur.

De Kerkdreef, Vichteplaats, Kasselrijstraat en deels de Beukenhofstraat werden begin september vorig jaar al als fietsstraten geopend in Vichte. “We kozen toen voor een beperkte signalisatie omdat het om een proefproject ging”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe Vandererven (Samen Eén). “Maar die beperkte signalisatie zorgde in de Beukenhofstraat voor problemen. Er staan nu grotere borden. Die nu duidelijk aantonen dat de Beukenhofstraat in de zone tussen de gewestweg N36 en de Kerkdreef een fietsstraat is”, aldus Vandererven. Nog even herhalen: gemotoriseerd verkeer is niét verboden in een fietsstraat. Maar de fietsers hebben er altijd voorrang en mogen over de volledige breedte van hun straathelft rijden. Gemotoriseerd verkeer mag er geen fietsers inhalen. Wie dat wel doet, riskeert een boete van 58 euro.