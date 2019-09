Leerlingen basisschool De Toekomst laten auto links liggen op Strapdag Joyce Mesdag

20 september 2019

17u27 0

Basisschool De Toekomst heeft vandaag een Strapdag gehouden. Onder leiding van het MOS-team (Milieuzorg Op School) trapten de leerlingen, leerkrachten, ouders en grootouders al ‘strappend’ het schooljaar op gang. De auto ging zo maximaal mogelijk aan de kant en iedereen probeerde te voet, met de fiets, op de step of met de schoolbus naar de school te komen.

“Het MOS-team zette de voordelen van naar school stappen of trappen nog eens extra in de verf: minder drukte aan de schoolpoort en aangename schoolroutes, maar ook aan de voordelen voor de gezondheid en het milieu twijfelde er niemand meer in de school”, zegt directeur Steven Verplancke. “Alle kinderen die vandaag te voet, per fiets, op de step of met de schoolbus naar school kwamen, kregen een groene stempel op de reusachtige MOS-boom die in de polyvalente zaal van de school staat. Met een warme ontvangst aan de schoolpoorten, het straplied, de reusachtige MOS-boom en de armbandjes voor alle leerlingen werd het een onvergetelijke Strapdag in de school.”