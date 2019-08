Kriekenbier uit Zuid-West-Vlaanderen van Brouwerij Verhaeghe: “Een commerciële kriek? Te zoet en plakkerig” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Anzegem B rouwerij Verhaeghe uit Vichte brouwt al sinds de jaren ’50 Kriekenbier met op eiken vaten gerijpt ‘West-Vlaams roodbuin’, ook al een streekproduct. Het duurt meer dan een jaar om het bier te brouwen. Van een vergelijking met de commerciële zoetere kriekbieren gaan de tenen van de Verhaeghes ‘krullen’. “Zo'n kriekbiertje zou ik wel drinken, maar eerder uit beleefdheid”, lacht Carl.

Een echt natuurproduct, zo omschrijven de Verhaeghes hun Kriekenbier. Kort na de Tweede Wereldoorlog zijn ze hun ‘Duchesse Cherry’ beginnen brouwen. De Verhaeghes vertrekken van West-Vlaams roodbruin, een bier dat ook erkend is als streekproduct en in vier grote brouwerijen in onze regio wordt gebrouwen: Rodenbach in Roeselare, Omer Vander Ghinste in Bellegem, De Brabandere in Bavikhove en Verhaeghe in Vichte.

“We laten het roodbruin verschillende maanden rijpen op eikenhouten vaten”, legt Carl Verhaeghe uit. “Daarna doen we er echte kersen bij en laten we alles een half jaar trekken. Dat is het grote verschil met de commerciële en zoetere kriekbieren. Daar worden extracten van kersen gebruikt en smaakversterkers. Wij gebruiken de volle vruchten. Het bier is zo doordrongen van de kersen. De pitten van de krieken geven een amandelsmaak, de pel en het vruchtvlees voor de lichte zurigheid.”

Geringe productie

Het bier heeft een alcoholpercentage van 6,8 procent en is een vrij sterk bier dus. Er wordt elk jaar 2.500 hectoliter van gebrouwen. “Dat is niet veel, maar het gaat dan ook om een tijdsintensief authentiek product. Een explosieve groei kun je hier niet mee realiseren. Het duurt meer dan een jaar om ons Kriekenbier te produceren. Tijdens dat jaar moet je al dat bier ook nog ergens kwijt kunnen. Dat is een belangrijke reden waarom andere brouwerijen minder happig zijn om een product als ons Kriekenbier te brouwen. Daarnaast zijn we ook afhankelijk van de kersenoogst, die we niet in handen hebben. Maar we hebben zelf ook niet de ambitie om de productie daarvan op te drijven. We willen ons Kriekenbier authentiek houden.”

Ook opmerkelijk: het grootste deel van het Kriekenbier vertrekt naar het buitenland. “Vooral naar de Verenigde Staten. Daar zijn ze gek op authentieke producten, zoals ons Kriekenbier.”

Warme dagen

Sinds tien jaar is Duchesse Cherry erkend als streekproduct. “Daar zijn we best wel fier op”, zegt Carl. “Het is goed dat zoiets bestaat, zodat de naam kriekenbier niet ten onrechte gebruik kan worden.” De streek waaruit het bier komt, strekt zich vrij ruim uit. “Het bier wordt wel in Vichte gebrouwen, maar de ingrediënten komen uit verschillende uithoeken van ons land. Hoppe uit Poperinge en kersen uit Sint-Truiden.”

Kunnen de Verhaeghes nog wel andere kriekbieren smaken? “Ik zou een commercieel kriekbier wel drinken, maar eerder uit beleefdheid”, lacht Carl. “Ik zou het zelf niet kiezen. Ik vind het wat overdreven zoet en plakkerig. Je merkt toch echt wel het verschil met de unieke stijl van ons bier. Vooral op warme dagen proeven we toch heel gewillig van ons product”, lacht Verhaeghe.

