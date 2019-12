Koppel uit Ledegem opgepakt na brandstichting in woning AHK

02 december 2019

14u20 1 Anzegem Na de opzettelijke brandstichting in een woning dat de koop staat in Anzegem is een koppel uit Ledegem opgepakt. “Ze vonden het koppel in de tuin met een witte bidon en latex-handschoenen”, zegt woordvoerder Tom Janssens van het parket in Kortrijk.

Het waren buren die afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag iets na middernacht de politie verwittigden. Zij hadden gezien hoe een koppel was ingebroken in de woning. “Ze sloegen de daar de boel helemaal kort en klein”, zegt Tom Janssens van het Kortrijks parket. “De buren hebben ook een deeltje van de feiten gefilmd en verwittigden de politie. Toen de politiepatrouille ter plaatse kwam, ontstond een steekvlam op de bovenverdieping.” De politie verwittigde meteen de brandweer. In de tuin van de woning trof de politie een koppel uit Ledegem aan. “Zij hadden een witte bidon bij zich en droegen latex handschoenen.” Het koppel werd meteen gearresteerd, ze worden ervan verdacht brand te hebben gesticht in de woning. Ze verschijnen maandag voor de onderzoeksrechter. De brandweer kon het vuur gelukkig meteen doven. De schade bleef beperkt tot de ruimte op de eerste verdieping.