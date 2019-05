Jonge moeder rijdt over invloed van amfetamines na slecht advies van foute vrienden: werkstraf en maand rijverbod Lieke D'hondt

11u58 0 Anzegem Een jonge moeder uit Anzegem heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor het rijden onder invloed van amfetamines. De vrouw testte positief bij een controle in Wortegem-Petegem.

De alleenstaande moeder kon in de politierechtbank aantonen dat ze geen drugs meer gebruikt en dat de feiten zich hebben voorgedaan op een moment dat ze het moeilijk had. “Ik deed twee jobs om rond te komen. Ik werkte overdag, maar deed ook nachtshiften en ik moest voor mijn dochter zorgen. Ik had foute vrienden die me hebben aangeraden om drugs te nemen om alles te kunnen bolwerken. Dat ik betrapt ben, heeft me wakker geschud. Ik gebruik nu helemaal geen drugs meer en ik heb een vaste job.” De politierechter heeft begrip voor de situatie van de jonge vrouw. Ze legt haar een werkstraf van 60 uur en een rijverbod van één maand op.