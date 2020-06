Jonge dealer aan kerk Harelbeke riskeert jaar cel Alexander Haezebrouck

05 juni 2020

16u09 0 Anzegem Een 20-jarige dealer uit Anzegem riskeert een gevangenisstraf van één jaar met uitstel voor het dealen van cannabis. Zijn favoriete uitvalbasis was de kerk in Harelbeke. De politie kwam hem op het spoor nadat ze werden opgeroepen voor een vechtpartij, die een ripdeal bleek te zijn.

Op 9 maart vorig jaar werd de politie opgeroepen voor een vechtpartij tussen enkele jongeren. Eens ter plaatse bleek het te gaan om een ripdeal. In de auto van de 20-jarige beklaagde uit Anzegem vond de politie een kleine hoeveelheid cannabis terug. De jonge Anzegemnaar verklaarde dat hij sinds enkele weken cannabis verkocht. Zijn favoriete uitvalsbasis was aan de kerk in Harelbeke. Tijdens een huiszoeking de dag na zijn arrestatie vond de politie nog eens een hoeveelheid cannabis. “Uit onderzoek van de ANPR-camera’s langs de autosnelweg bleek dat de jongeman al veel langer dan enkele weken tripjes maakte van en naar Nederland”, zei het openbaar ministerie. Geconfronteerd met die informatie gaf de jongeman toe al sinds januari vorig jaar bezig te zijn met het verkopen van drugs. Eén van zijn afnemers was een minderjarige jongen. Volgens het parket maakte de jongeman zo’n 40.000 euro winst. “Dat bedrag is compleet van de pot gerukt”, pleitte zijn advocate die een werkstraf vraagt voor haar cliënt. “Als ik zelf de berekening maak met de beschikbare info, dan kom ik op zo’n 5.000 euro. Naast de gevangenisstraf riskeert hij ook nog een geldboete van 8.000 euro met uitstel. Vonnis op 24 juni.