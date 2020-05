Jeugddienst organiseert ‘samenhokken om te blokken’ Pieterjan Neirynck

16u12 1 Anzegem Vanaf dinsdag 26 mei kunnen acht Anzegemse studenten een beroep doen op de gemeenschappelijke studeerlocatie van de jeugddienst. Die bevindt zich in de lokalen van het deeltijds kunstonderwijs in zaal Ansold.

De studieplek zal tot en met donderdag 25 juni elke dag open zijn van 8 uur tot 18.30 uur. Studenten die gebruik maken van het aanbod moeten een mondmasker meebrengen en dragen wanneer ze rondlopen in het gebouw. Tijdens het studeren hoeft dat niet, omdat de tafels op veilige afstand van elkaar staan. Het is wel verplicht om een plaats te reserveren via www.anzegem.be/samenhokkenomteblokken.