Jeremie Vaneeckhout: “Geloof in traditionele partijen voor een stuk weg” Peter Lanssens

26 mei 2019

22u34 0 Anzegem Groen gaat in West-Vlaanderen lichtjes vooruit. “We hadden op iets meer gehoopt”, zegt schepen Jeremie Vaneeckhout uit Anzegem. Hij is als kopman verkozen in het Vlaams parlement, net als Kamerkopman Wouter De Vriendt uit Oostende.

“West-Vlaanderen geeft een duidelijk signaal. Het geloof in de traditionele partijen is voor een stuk weg. Het is nu aan ons om echt te luisteren naar waar de mensen van wakker liggen. Dat gaan we niet doen door met Vlaams Belang te besturen. We verschillen te veel. We gaan ons wel inzetten om met de mensen die voor Vlaams Belang stemden in gesprek te gaan, om hen te begrijpen.”