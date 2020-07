Inzet neemt afscheid van Nathalie Kint, Debbie Vandenberghe maakt intrede in gemeenteraad Pieterjan Neirynck

08 juli 2020

11u50 0 Anzegem Meerderheidspartij Inzet voert in september een wissel door in de gemeenteraad van Anzegem. Raadslid Nathalie Kint, die zich wil toeleggen op haar wijnhandel, geeft de fakkel door aan Debbie Vandenberghe. In het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt Vandenberghe vervangen door Jean-Marie Vandenheede.

Nathalie Kint (48) uit Vichte zet haar engagement voor Inzet stop, nu haar beroepsbezigheden als wijnhandelaar extra tijd en energie vragen. “Tijdens de lockdown werd duidelijk dat mijn zaak de komende jaren mijn volle aandacht echt wel kan gebruiken, temeer omdat ik alles alleen doe”, zegt ze. “Uiteindelijk heb ik gekozen voor hetgeen mij het meest positieve energie geeft: het ondernemen. Toch ben ik nog altijd blij dat ik drie jaar geleden op de vraag van Jeremie (Vaneeckhout, red.) ben ingegaan.”

Jeugdbeleid

De Vichtse maakt nu plaats voor eerste opvolger én dorpsgenote Debbie Vandenberghe. De 29-jarige ergotherapeute kijkt uit naar het nieuwe mandaat. “Ik had dit niet verwacht, maar heb er zin in. Als gewezen voorzitter van de jeugdraad is jeugdbeleid één van mijn grote aandachtspunten. Daarnaast wil ik echt nadruk leggen op toegankelijkheid voor mensen met een beperking”, vertelt ze. Vandenberghe zetelde al in het bijzonder comité, waar ze in september opgevolgd wordt door Jean-Marie Vandenheede (59) uit Kaster.