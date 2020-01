Inwoners heffen het glas op 2020 in zaal De Stringe Peter Lanssens

07 januari 2020

13u23 0

De inwoners van Anzegem heffen op zaterdag 11 januari het glas op het nieuwe jaar. Dat gebeurt traditioneel in zaal De Stringe op het Ommersheimplein in Vichte, van 19 tot 23 uur. Wie de receptie niet wil missen, schrijft zich in via www.anzegem.be/nieuwjaarsreceptie. Er rijden tussen 18 en 22.30 uur twee bussen door alle deelgemeenten. Om iedereen om de twintig minuten veilig naar en van De Stringe te brengen. De haltes zijn op het kerkplein aan de kant van het graf van Stijn Streuvels in Ingooigem, op het kerkplein in Tiegem, op de parking van het vroegere restaurant Kasterhof in de Tiegemstraat in Kaster, op het Statieplein in Anzegem, aan de bushalte aan beide kanten van het Dorpsplein in Anzegem en aan de kerk op de Heirweg. Veel plezier!