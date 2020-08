Ingrijpende restauratie voor wegzakkende Oude Kerk: “Je kan ze niet optillen, dus reken maar op een half miljoen euro” Pieterjan Neirynck

20 augustus 2020

14u46 2 Anzegem De Oude Kerk, die al sinds eind vorig jaar gesloten is, ondergaat de komende maanden een nieuwe restauratie die het wegzakken van de noordelijke kruisbeuk moet tegengaan. “Je kan het gebouw natuurlijk niet optillen, dus een gespecialiseerde firma gaat er beton onder aanbrengen. Dat kost alleen al 300.000 euro, maar reken op een kostenplaatje van een half miljoen euro”, vreest de burgemeester.

De Oude Kerk van Vichte is er eentje met een serieuze geschiedenis. Het plattelandskerkje werd rond 1100 gebouwd in Doornikse steen en heeft een toren die zeldzaam te zien is in Vlaanderen. Tot 1962 deed het historische gebouw dienst als parochiekerk, waarna de misvieringen verhuisden naar de nieuwe Sint-Stephanuskerk. Daarna nam de gemeentelijke bibliotheek zijn intrek in de Oude Kerk en sinds 1996 vinden er regelmatig tentoonstellingen, optredens en toneelstukken plaats. In december werd het kerkje voor minstens een jaar gesloten, omdat de noordelijke kruisbeuk aan het scheuren is.

3 centimeter

De droge zomers van de afgelopen twee jaren zijn de boosdoener. De Oude Kerk is gebouwd op kleigrond, die krimpt door het lage grondwaterpeil. Een stutting die de gemeente liet aanbrengen, kon vermijden dat de scheuren in de kerk groter werden. Nu is een definitieve oplossing onderweg. “Een gespecialiseerde firma heeft de schade in kaart gebracht via boringen. Je kan natuurlijk geen krik onder de kerk steken en de ondergrond verstevigen, dus de aannemer gaat beton onder het gebouw pompen. Dat moet de stabiliteit verzekeren en is dringend nodig, want de ene kant is al 3 centimeter gezakt”, zegt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén).

Aan de buitenwerken hangt al zeker een prijskaartje van 300.000 euro vast. “Maar ook de scheuren aan de binnenkant van de kerk en het pleisterwerk moeten hersteld worden. Eens die werken voorbij zijn, kan je bijna niet anders dan de hele boel een likje verf te geven”, zegt Devogelaere, die de totale kosten op minstens 500.000 euro raamt. “Normaal gezien kon de gemeente aanspraak maken op subsidies van het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed, maar we hebben al begrepen dat het niks wordt. Door de coronacrisis wil Vlaanderen zijn geld liever aan andere zaken spenderen, waardoor ons project op een wachtlijst belandt.”

Kerkenplan

Kerken en Anzegem, het zal nooit een ideale combinatie worden. Na de afgebrande kerk in Anzegem die nog altijd op een restauratie wacht én schade aan de kerk van Kaster, zijn er nu dus de problemen met de Vichtse Oude Kerk. Noodgedwongen zal de gemeente moeten schuiven in de begroting. “Deze kerk moet zeker gered worden, om opnieuw tentoonstellingen en culturele activiteiten mogelijk te maken. Op korte termijn willen we een kerkenplan uitwerken, want het wordt stilaan onmogelijk om alle zeven kerken te onderhouden. Dat kost handenvol geld en is onhoudbaar.”