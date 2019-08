Infoavond opstart Buurtinformatienetwerk Joyce Mesdag

31 augustus 2019

Op donderdag 12 september wordt in Anzegem een infoavond over het Buurtinformatienetwerk (BIN) georganiseerd. “Een BIN is een samenwerkingsverband tussen inwoners uit een bepaalde buurt en de lokale politie”, legt burgemeester Gino Devogelaere uit. “Hierbij wordt veelal gedacht aan woninginbraken en dit is nogal eens de aanleiding om zo’n BIN op te starten. Een BIN gaat echter verder. Het is de bedoeling om in je buurt een veiligere leefomgeving te creëren en daarom wordt de burger aangemoedigd om ook andere vormen van criminaliteit of overlast te melden. Een BIN vraagt vanuit de bevolking ook trekkende krachten achter het concept, de zogenaamde BIN-coördinator(en). Deze zijn onontbeerlijk voor het oprichten van een BIN. Wie zich geroepen voelt om deze taak op zich te nemen, kan dit laten weten via:pz.mira.preventie@police.belgium.eu.” De infoavond gaat door om 19u30 in zaal De Stringe (Ommersheimplein 5).