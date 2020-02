In D’Halve Maan vormt decor voor literaire avond met Elisabeth Marain Peter Lanssens

04 februari 2020

Het Lijsternest en horecazaak In D’Halve Maan slaan de handen in elkaar met literaire avonden. Elisabeth Marain (76) komt op woensdag 5 februari om 20 uur naar In D’Halve Maan op Ingooigemplaats 44. Elisabeth Marain debuteerde in 1979 met haar roman Het Tranenmeer. Negen jaar later verscheen met Rosalie Niemand haar bekendste werk, dat meermaals bekroond werd. Verder schreef Elisabeth Marain ook jeugdverhalen en reisreportages. De literaire avond is gratis. Info staat op de Facebookpagina van het evenement: klik hier.