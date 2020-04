Hoogspanningscabine vat vuur Alexander Haezebrouck

02 april 2020

08u08 0

In de Sint-Antoniusstraat in Vichte brak woensdagavond brand uit in de hoogspanningscabne van firma Taghon. Twee medewerkers van de firma die aan het werk waren in hun atelier merkten de rookontwikkeling op die vanuit de cabine opsteeg en verwittigden de brandweer. Die snelde ter plaatse maar hoefde slechts beperkt in te grijpen. De rookontwikkeling bleek te zijn veroorzaakt nadat een onderdeel in de cabine was ontploft. Een ploeg van netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse voor de nodige herstellingswerken. Door het brandje zat het bedrijf een tijdlang zonder elektriciteit.