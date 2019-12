Hok samen in het park om te blokken Peter Lanssens

26 december 2019

Samen studeren blijft een trend. Veel studenten willen in gezelschap blokken, in plaats van alleen achter hun bureau te zitten. De gemeente Anzegem speelt daar op in door tot en met 26 januari de cafetaria van het Sint-Arnolduspark in Tiegem voor blokkende studenten open te stellen. Je hangt er van 8 tot 18 uur met je neus boven de boeken. Pauze nemen? Maak een ommetje in het park.