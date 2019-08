Herdenking rond Stijn Streuvels 50 jaar na zijn dood Peter Lanssens

13 augustus 2019

08u01 0 Anzegem Het is op donderdag 15 augustus vijftig jaar geleden dat Stijn Streuvels, één van onze grootste schrijvers, overleed. Om zijn heengaan te herdenken, is er die dag een uitgebreid programma in en rond Het Lijsternest. Dat is de vroegere woning van Stijn Streuvels in Ingooigem. Ook het Lettertype Collectief en museum Texture uit Kortrijk werken aan de herdenking mee.

Een eerste hoogtepunt is een samenkomst aan het Stijn Streuvelsmonument bij de kerk van Ingooigem, vanaf 18 uur. Kleindochter Leentje Vandemeulebroecke alias Jo Gisekin leest een brief aan haar grootvader voor. Ze dook hiervoor in een reeks brieven tussen haar moeder Paula Lateur en Stijn Streuvels. Schrijfster Leen Huet vertelt over de boeken ‘Het leven en dood in den ast’ en ‘De teleurgang van den Waterhoek’. Hans Vandevoorde is de derde spreker. De literatuurdocent verbleef dit voorjaar in de schrijversresidentie van Het Lijsternest. Wolfe, een muzikaal project van Jonas Bruyneel en Esther Coorevits waar poëzie en muziek elkaar vinden, brengt aan het monument een speciaal nummer over Stijn Streuvels. Na de herdenking is er om 20 uur in de tuin van Het Lijsternest in de Streuvelsstraat een voorstelling met dans en poëzie. Om dieper in te gaan op de ziel van de roman De Vlaschaard. De roman werd in 2018 bewerkt door het Lettertype Collectief, in opdracht van museum over Leie en Vlas Texture in Kortrijk. De toegang is gratis. Meer info over alle activiteiten van 11 tot 21 uur op de herdenkingsdag: https://www.letterenhuis.be/nl/activiteit/hulde-aan-stijn-streuvels.