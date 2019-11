Heftruck vat vuur in loods mest- en brandstoffenbedrijf LSI

25 november 2019

23u19

Bron: LSI 0 Anzegem In de loods van mest- en brandstoffenbedrijf Lombaert in Tiegem (Anzegem) is maandagavond iets voor 21.30 uur brand uitgebroken. Het vuur ontstond aan een heftruck in de loods en kon snel geblust worden.

Zaakvoerder Peter Lombaert was met zijn echtgenote in de vlakbij gelegen woning in de Bassegembosstraat. “Plots hoorden we een knal”, vertelt Peter. “Ik dacht niet meteen aan een brand maar ging toch eens kijken.” Via een deur probeerde hij de loods binnen te gaan maar verder gaan was door de rook al geen optie meer. Meteen verwittigde hij de hulpdiensten. Zowel vanuit de zone Vlaamse Ardennen als de zone Fluvia schoot de brandweer ter hulp. Een heftruck bleek vuur te hebben gevat en kon snel geblust worden. De heftruck is volledig verloren en ook enkele dakplaten sneuvelden. Andere machines of voorraden meststoffen of kolen bleven gevrijwaard. “De eigenaar handelde goed door de grote poort niet te openen”, aldus de brandweer, die ook voor een zeil zorgde om het gat in het dak van de loods voorlopig af te dekken. Ook burgemeester Gino Devogelaere kwam ter plaatse een kijkje nemen. Wellicht zorgde een kortsluiting aan de batterij van de heftruck voor het vuur.