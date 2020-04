Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen: ontdek hier de initiatieven uit Anzegem Pieterjan Neirynck

13 april 2020

16u49 0 Anzegem Door de verplichte sluiting toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en deliverymogelijkheden in uw gemeente onder uw aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip: stuur ons een mailtje naar leie@hln.be.

Café Renee

Restaurant Café Renee uit de Gebroeders Vandeveldestraat biedt een reeks gerechten aan voor takeaway. De keuzemogelijkheden wisselen nu en dan en worden op Facebook geplaatst. Zo kan je nu genieten van aspergeroomsoep, lasagne, tarbot met prei, ... Bestellen kan via 056 19 54 58 of via Facebook. Afhalen is elke dag mogelijk, tussen 12 en 13.30 uur of na 17 uur.

‘t Smeske

Brasserie ‘t Smeske uit de Okkerdries in Tiegem post elke dag een uitgebreid keuzemenu op Facebook. Voorbeelden zijn varkenswangetjes (10 euro), asperge op Vlaamse wijze met garnaaltjes (15 euro) en salade scampi (12 euro). Zaakvoerders Steve en Emilie zien bestellingen graag komen via 0497 78 97 20, 0497 78 95 40 of via Facebook. Afhalen kan ‘s middags en ‘s avonds.

Oud Gemeentehuis

Brasserie Oud Gemeentehuis uit de Kerkstraat voorziet afhaalgerechten die dagelijks wisselen. Bestellen kan via Facebook of via 056 73 58 46. De zaak is tijdelijk omgebouwd tot een traiteurwinkel, om het ophalen te vergemakkelijken.

Noorman

‘Bruine kroeg’ Noorman uit de Wortegemsesteenweg biedt elke donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond vijf gerechten aan: penne met kip (12 euro), pasta Noorman (14 euro), mediterraanse ovenschotel (14 euro), veggieschotel (12 euro) en spaghetti bolognaise (10 euro). Bestellen kan via info@barnoorman.be of via 0472 36 68 04. Afhalen gebeurt telkens tussen 17.00 en 19.30 uur.

De Smulhoek

Frituur De Smulhoek uit de Kerkstraat werkt uitsluitend met online bestellingen. Elke avond kan je een tijdsslot van vijf minuten kiezen op de website om de bestelling op te halen. De Smulhoek werkt elke avond volgens dit principe, behalve op maandag.

Frituur Geert

Frituur Geert uit de Grote Leiestraat schakelt volledig over op afhaling. Om de wachttijd te verminderen in de frituur, opent Geert op vrijdag en zaterdag ook het hamburgerkraam op de parking.

Happy Friet

Frituur Happy Friet op de Ingooigemplaats zorgt ook voor afhaling. Benoit en Gunther vragen om afstand te houden, zo mogen er maximum drie personen in de frituur staan.