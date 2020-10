Gigantische boodschappentas van Wereldwinkel en Wereldraad trekt door Anzegem Pieterjan Neirynck

12 oktober 2020

10u38 0 Anzegem Opvallend beeld in de Kerkstraat in Anzegem. Ter gelegenheid van de Week van de Fair Trade prijkt er een gigantische boodschappentas van bijna twee meter hoog op de parking van supermarkt Delhaize. Het gaat om een initiatief van de Wereldwinkel en Wereldraad Anzegem.

De ‘KABA’, zoals de boodschappentas heet, is het uithangbord van een bewustmakingscampagne. “We willen iedereen uitnodigen om na te denken over hoe zij hun boodschappentas vullen. Met onze kernvraag - ‘Ken je de impact van je KABA?’ - willen we aantonen dat je met een fairtradelabel zeker bent dat je eerlijke handel ondersteunt”, zegt Lieven Vandendriessche van de Wereldwinkel en Fairtradegemeente Anzegem. De gapersgemeente draagt die titel al meer dan tien jaar, omdat Anzegem zich actief inzet om de verkoop en de promotie van eerlijke producten te vergroten.

Wedstrijd

De boodschappentas is een ontwerp van het Gentse creatief bureau HerenLoebas en trekt nog de hele week door de gemeente. Je kan de ‘KABA’ spotten op parkings van supermarkten, de verschillende dorpspleinen en andere openbare plaatsen. Er is ook een wedstrijd aan verbonden. “Als je een foto van jezelf voor de boodschappentas neemt en die op Facebook plaatst met een tag naar ‘Fairtradegemeente Anzegem’, maak je kans op een tas vol lekkers”, vult Jan Glorieux van Wereldraad Anzegem aan.