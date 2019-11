Gezocht: naam voor ontmoetingslokaaltje in kerk Joyce Mesdag

28 november 2019

De gemeente Anzegem is op zoek naar een passende naam voor het ontmoetingslokaaltje in de kerk van de Heirweg. “Hiervoor roepen we de hulp van onze inwoners in”, zegt schepen Yannick Ducatteeuw. “Creatieve burgers kunnen hun voorstel doorsturen tot 23 december 2019. Alle voorstellen zullen aan een onafhankelijke jury anoniem worden voorgelegd. Wie de beste naam bedenkt, krijgt hiervoor een Anzegembon ter waarde van 50 euro.”

Leuke vondsten kan je doorsturen via www.anzegem.be/ontmoetingslokaal of opsturen naar ‘Gemeente Anzegem, ‘ontmoetingslokaal zoekt naam’, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem.