Gerenoveerde watermolen Hof ter Walskerke zet deuren open tijdens Open Monumentendag Pieterjan Neirynck

08 september 2020

14u23 2 Anzegem De beschermde hoeve Hof ter Walskerke, met de historische watermolen, zwaait komende zondag eenmalig de deuren open. Anzegems ondernemer en schepen (Samen Eén) Johan Delrue is druk bezig met de opwaardering van de site, maar vond Open Monumentendag het geschikte moment om het brede publiek te verwelkomen. “Op termijn wil ik hier nog een café of restaurant in onderbrengen”, vertelt hij.

In Anzegem, op een boogscheut van de grens met Waregem, vind je de enige nog draaiende watermolen van West-Vlaanderen. De geschiedenis gaat terug tot in de vijftiende eeuw, toen er sprake van een eerste molen op het Hof ter Walskerke. Het huidige gebouw uit de achttiende eeuw en het metalen waterrad uit 1907 zijn sinds juli 1983 beschermd als monument en dorpsgezicht. Gedurende de volledige twintigste eeuw was de hoeve eigendom van het Bureel van Weldadigheid in Harelbeke, nu beter bekend als het OCMW. In 2017 kochten ondernemer en eerste schepen Johan Delrue en zijn echtgenote Birgit Roobrouck de site van zo’n twee hectare.

De molen kreeg in 1995 al een grondige restauratie, maar nu neemt schepen Johan Delrue de volledige site onder handen. Het deel van de hoeve waartegen de molen gevestigd is, wordt een bezoekerscentrum. “Met respect voor de richtlijnen van Erfgoed Vlaanderen voorzien we hier een volledig nieuwe inrichting. Je zal hier de volledige geschiedenis van de molen kunnen ontdekken én nadien ook kunnen genieten van een hapje en een drankje”, stelt Johan Delrue. “We hebben bijvoorbeeld speciaal Walskerke-bier en Walskerke-paté ontwikkeld die hier te verkrijgen zullen zijn.”

Horecazaak

Daar blijft het niet bij. Op de site, die zich langs heel wat fiets- en wandelroutes bevindt, zal Delrue een laadpunt voor elektrische fietsen plaatsen én op termijn wil hij in een andere vleugel van de hoeve een café of restaurant onderbrengen. “Het bezoekerscentrum zal zoals gezegd een hapje en een drankje aanbieden, maar je bent daar niet vrij om te doen wat je wil. Daarom wil ik hier nog een echte horecazaak openen”, zegt de ondernemer, die nu hard doorwerkt om het bezoekerscentrum af te krijgen. De officiële opening is voorzien voor eind oktober of begin november, maar zondag kunnen alle geïnteresseerden tussen 10 en 17 uur al een kijkje komen nemen.

Meer van dat?

In de regio zijn er nog enkele fijne adresjes voor Open Monumentendag. Zo kan je in Waregem komende zondag tussen 10 en 13 uur ook langsgaan op de Gaverbeekhippodroom voor een exclusieve rondleiding door het nieuwe stallencomplex en een bezoekje aan de tijdelijke expositie ‘Waregem Koerse in beeld’. In Kortrijk kan je dan weer genieten van orgelconcerten in de Sint-Maartenskerk en historische wandelingen. Het volledige programma vind je op de website van Open Monumentendag.