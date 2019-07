Gemeente zoek ‘greeters’ om leuke plekjes van Anzegem te tonen Joyce Mesdag

De gemeente Anzegem is op zoek naar greeters. Een greeter is een vrijwilliger die op een enthousiaste manier bezoekers en toeristen rondleidt in de eigen gemeente of streek. Hij of zij vertelt geen ingestudeerde historische feiten, maar eigen verhalen en anekdotes. Een greeter toont zijn favoriete plekjes, cafeetjes of restaurantjes op een informele en leuke manier. Wie interesse heeft om greeter in Anzegem te worden, kan contact opnemen met de dienst Toerisme via toerisme@anzegem.be of tel 056 68 82 50.