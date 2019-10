Geen straf voor ex na slagen en belaging LSI

16 oktober 2019

08u30

Bron: LSI 0 Anzegem Een 53-jarige man uit Anzegem komt er zonder straf vanaf na slagen aan zijn ex en haar nieuwe vriend en belaging. Peter V. stuurde ook naaktfoto’s van zijn ex rond.

V. en zijn ex waren maar liefst 29 jaar gehuwd. Dat huwelijk liep in 2017 spaak. Nog voor het einde van dat jaar diende de vrouw al drie klachten in wegens slagen en verwondingen. Hij duwde een kussen in haar gezicht, greep haar naar de keel en gaf een slag in het gezicht. Peter V. gaf enkel toe dat hij haar naar de hals was gevlogen. Hun zoon was daarvan getuige en legde een verklaring af. Ook de nieuwe vriend van de ex deelde in de brokken. Volgens de openbare aanklager bleef V. zijn ex-vrouw in 2018 ook belagen door naaktfoto’s rond te sturen, in haar straat of in de buurt van haar werk op te duiken, berichtjes te sturen,… De rechter achtte de beschuldigingen bewezen maar legde geen straf op.