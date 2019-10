Frans duo ontkent inbrakenreeks in appartementen LSI

14 oktober 2019

15u34

Bron: LSI 0 Anzegem Een Frans duo ontkende maandag op de correctionele rechtbank van Kortrijk dat ze verantwoordelijk zijn voor een reeks georganiseerde inbraken in appartementsgebouwen in de maand mei in Vichte, Anzegem en Deerlijk. Op 27 mei konden ze wel bij een inbraak op heterdaad betrapt worden.

Matisse H. (25) en Abraham T. (31) konden op 27 mei met hun witte auto op heterdaad betrapt worden in Anzegem. Ze vlogen in de cel en verblijven daar bijna 5 maanden later nog altijd. De witte auto was de weken voordien ook in Deerlijk en Vichte in de buurt van inbraken opgemerkt. Geen hard bewijs, vonden hun advocaten. “De wagen werd uitgeleend aan zowat alle bewoners van een caravanpark in de buurt van Rijsel”, verdedigden ze zich. Het Franse duo is niet onbekend bij het Franse gerecht. Ze liepen respectievelijk al 9 en 7 veroordelingen op in Frankrijk. Matisse H. was pas in april vrijgelaten uit een Franse cel. Beiden bekenden enkel de inbraak toen ze op heterdaad betrapt werden. De andere feiten ontkenden ze. “Ik kwam naar België om te stelen omdat ik in financiële problemen zat”, was Abraham T. eerlijk. “Maar ik heb mijn lesje geleerd.” Vonnis op 28 oktober.