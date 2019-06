FOTOREEKS. Uniek ‘museum’ te koop: “3.500 koffiemolens, 10.000 eierdopjes, 350.000 bidprentjes… alles moet weg” Peter Lanssens

03 juni 2019

17u30 0 Anzegem Fernand Festjens (75) uit Kaster schuimde een kwarteeuw lang van Doornik tot Veurne rommelmarkten af. Het resultaat is straf: 10.000 eierdopjes, 3.500 koffiemolens, 350.000 bidprentjes, noem maar op. Zijn unieke verzameling is nu te koop. “Het zou jammer zijn als het verloren gaat.”

Het unieke ‘museum’ zit in een vertimmerde loods van tien op twintig meter, in een landbouwbedrijf in de Varentstraat in Kaster bij Anzegem. De loods is werkelijk tot de nok van het dak gevuld. Fernand trok dan ook 25 jaar tot zeven keer daags naar rommelmarkten. Van Doornik tot Veurne en ook in Oost-Vlaanderen, overal probeerde hij koopjes te doen. Zo staan er in de loods tot 3.500 oude koffiemolens, sommige zijn meer dan honderd jaar oud, omdat Fernand die heel mooi vindt. Ook in zijn collectie: zo’n 10.000 eierdopjes, honderden schilderijen, postzegels, pijpen en -houders, borden in Delfts blauw, barometers, allerlei kannetjes enzovoort.

5 uur ‘s ochtends

“Ik ben altijd al een verwoed verzamelaar geweest”, vertelt Fernand. “Vroeger stond ik tegen 5 uur ’s ochtends al op een eerste rommelmarkt, om het beste en mooiste antiek te zien. Die tijden zijn voorbij. Vorig jaar deed ik maar tien rommelmarkten en dit jaar nog maar twee. Omdat er amper nog antiek is. Het zijn tegenwoordig meer dagelijkse spullen, op rommelmarkten. Bovendien heeft mijn zoon ons landbouwbedrijf overgenomen. Het is tijd om mijn verzameling van de hand te doen. Het gaat over zo’n 40.000 stukken, de bidprentjes niet meegeteld.”

Goed beveiligd

Fernand verkoopt zijn collectie met pijn aan het hart. Maar beter zo dan het ‘museum’ helemaal kapot te laten gaan. “Het is welletjes”, zegt hij. “Ik ben wel bang dat alles verloren gaat, als er op mijn leeftijd iets met mij gebeurt. Ik hoop dat mijn verzameling snel in goeie handen terechtkomt. Want ik heb er al die jaren veel tijd in gestopt. Er contacteerden mij al enkele mensen. We zien wel. Of ik geen schrik heb van dieven? Nee, want de loods is heel goed beveiligd. Het landbouwbedrijf is helemaal afgesloten. Ik heb er geen idee van hoeveel mijn collectie waard is. Per stuk verkopen, zie ik niet zitten. Ik zou het liefst van al mijn hele collectie verkopen. Rommel is het niet. Zo zitten er dure koffiemolens tussen. Mijn collectie wordt trouwens elke dag nog iets meer waard. Want wat ik verzamelde, vind je in geen enkele winkel”, aldus Fernand. Wie interesse heeft: tel. 0474/68.96.72.