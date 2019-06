Fietsstraten maken schoolomgeving ’t Groene Poortje veiliger Peter Lanssens

07 juni 2019

09u10 0 Anzegem Anzegem krijgt er na de Sint-Antoniusstraat en Nieuwpoortstraat nog eens twee fietsstraten bij. Ze worden ingericht in Butsegem en deels de Groeningestraat, in Kaster. Niet zomaar, maar om de verkeersveiligheid in de omgeving van basisschool ’t Groene Poortje te verhogen.

Autoverkeer is voor alle duidelijkheid niet verboden in een fietsstraat. Maar fietsers hebben er altijd voorrang en mogen over de hele breedte van de weg rijden. Automobilisten mogen ook geen fietsers inhalen. En er is een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur van kracht. “Wanneer de twee nieuwe fietsstraten precies worden ingericht, is nog niet gekend. We passen het in de planning in en laten zo snel mogelijk de timing weten”, zegt schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Christophe Vandererven (Samen Eén).