Ferm creëert stille plek op Herdenkingsheuvel: “Samen troost vinden tijdens coronacrisis” Pieterjan Neirynck

25 september 2020

09u13 0 Anzegem Op de Herdenkingsheuvel in Anzegem hebben vrouwenorganisatie Ferm en het gemeentebestuur donderdagavond een troostplek geopend. Die komt er om mensen die het moeilijk hebben tijdens en na de coronacrisis een hart onder de riem te steken.

De Herdenkingsheuvel, waar vroeger een Duits soldatenkerkhof was, wordt opnieuw een stukje symbolischer. Vrouwenorganisatie Ferm koos de historische site uit om er de allereerste troostplek in te richten. “Planttroost is een plek vol troost, hoop en verbondenheid voor al wie tijdens, en ook lang na de coronacrisis, troost wil geven of vinden”, vertelt Marleen Maes van Ferm Tiegem-Kaster. Tijdens een korte en coronaveilige wandeling, die startte aan ontmoetingscentrum Ansold, werd het plekje donderdagavond voorgesteld.

Planttroost bestaat uit een groot bord met een gedicht en een bankje waar je even kan verpozen. Je kan er ook een bloembol planten, als teken van verbondenheid. “Planten is bezig zijn met de toekomst. Het gedicht doet ons even stilstaan bij het verlies en het gemis, net als de bloemen, wanneer ze bloeien in het voorjaar en ons aan het begin van de coronapandemie herinneren”, vervolgt Maes, die tevreden is dat de organisatie en de gemeente zich samen engageerden voor de troostplek. “Uit de veerkracht van die kleine bloembollen halen we troost en nieuwe energie.”