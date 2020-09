Fanny Schamp begint straks met SV Anzegem aan nationaal avontuur: “Deze club ademt voetbal” Piet Balcaen

16 september 2020

20u56 0 Anzegem Afgelopen zondag vertoefde Anzegemtrainer Fanny Schamp voor scouting in Bambrugge. Omdat de eerste competitietegenstander van neonationaler Anzegem de bekermatch tegen Kluisbergen won (2-1, red.), wordt de openingsmatch van de competitie niet komend weekend gespeeld, maar wel op woensdag 23 september.

“Voor die eerste competitiematch moeten we uitwijken naar Borsbeke, gelegen in de Denderstreek”, aldus Fanny Schamp. “De verlichting van Bambrugge staat geen avondvoetbal toe. Het is spijtig en ook ambetant dat we dit weekend de competitie niet kunnen aanvatten. Een midweekmatch in Vlaams-Brabant is sowieso geen cadeau voor onze spelers, die nog allemaal werken. Echter, we passen ons aan. Ik zag Bambrugge een drietal keer aan het werk en ben voldoende geïnformeerd.”

Zegen, geen vloek

“Promoveren naar een nieuwe en eerder onbekende reeks, waarin ik door mijn scoutingswerk dat ik vorig seizoen voor SK Oostnieuwkerke deed toch ploegen als Torhout, Oostkamp, Lebbeke en Wolvertem-Merchtem leerde kennen, vergt veel tijd en energie. Eerste provinciale met allemaal West-Vlaamse tegenstanders, was simpeler geweest. Maar ik heb het er graag voor over. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om dit seizoen al met Anzegem in de nationale reeksen te voetballen. De coronacrisis, onze tweede plaats en enkele fusies in hogere reeksen, beslisten er anders over. Begin mei was Gerrit Laverge, die connecties heeft bij de Voetbalbond, overtuigd dat we niet zouden promoveren. Maar toen we de reeksindeling van de derde afdeling ontvingen, zagen we onze naam toch opduiken. Dat was even schrikken. Op termijn had onze club wel de sportieve ambitie om te promoveren naar nationale. Die versnelde promotie moet voor SV Anzegem een zegen zijn, geen vloek. Ik ben ambitieus en wil de lat zo hoog mogelijk leggen. Ik verwacht dat van de spelers ook. Hoe hoog we die lat mogen leggen zal grotendeels bepaald worden door onze competitiestart. Naar vertrouwen toe is het belangrijk om snel punten te pakken. Zo vermijden we dat er wekelijks met het mes op de keel gevoetbald moet worden. Het behoud is de eerste doelstelling. Hoe sneller we dat behoud kunnen realiseren, des te beter voor de club. Vanaf dan kan er voort gebouwd worden. Als de spelers door de muur willen gaan en we erin slagen om een goede thuisreputatie op te bouwen, zullen we in ons opzet slagen. Op termijn willen we een goede derdenationaler worden. Dat moet lukken, want ik voel een positieve vibe bij Anzegem. Deze club ademt voetbal.”

Teammanager bij SV Roeselare

“Het heeft niet veel gescheeld of ik zat niet bij Anzegem, maar bij SV Roeselare. Ik beleefde vorig seizoen, na mijn trainerschap bij respectievelijk Winkel Sport, Sassport Boezinge, Avelgem, Vlamertinge en Racing Lauwe, een sabbatjaar. SV Roeselare contacteerde mij en deed me na een paar gesprekken het voorstel om er teammanager te worden. Bijna had ik toegehapt, maar omdat ik er mijn werk voor moest opzeggen heb ik afgehaakt. Ik ben al 27 jaar loyaal tegenover mijn werkgever en wou mijn vaste job niet opgeven. Achteraf gezien een goede keuze.”