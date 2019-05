Exit uit Anzegem: Jeremie Vaneeckhout geeft schepenambt af aan Davy Demets Peter Lanssens

28 mei 2019

07u29 2 Anzegem Jeremie Vaneeckhout (33) is schepen af. Nu hij als lijstrekker van de West-Vlaamse Groen-lijst verkozen is als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Vaneeckhout haalde 7.387 stemmen. Groen scoorde met 7,1 procent matig, goed voor één zitje. Omdat Groen geen voorstander is van cumul (gelijktijdig uitoefenen van politieke functies, red.), geeft Vaneeckhout zijn schepenambt door aan Davy Demets (37) van de politieke fractie Inzet in Anzegem. Demets haalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 530 stemmen. Demets wordt bevoegd voor zorg en welzijn, senioren en gezin, armoedebeleid, sociale huisvesting, internationale solidariteit, omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), natuur en klimaat, energie/nutsleidingen, dierenwelzijn, gezondheid en geluk. Demets wordt ook voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst.

Nieuw gemeentebestuur

Anzegem wordt zo straks bestuurd door burgemeester Gino Devogelaere en schepenen Anja Desmet en Christophe Vandererven van Samen Eén, schepen Johan Delrue (OK) en schepenen Yannick Ducatteeuw en Davy Demets voor Inzet. Jeremie Vaneeckhout legt op dinsdag 18 juni de eed af in het Vlaams parlement. Vaneeckhout is ook nationaal ondervoorzitter van Groen.