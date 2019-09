Ex terecht voor slagen en belaging na scheiding LSI

17 september 2019



Bron: LSI 0 Anzegem Een 53-jarige man uit Anzegem riskeert voor de rechter in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en een boete van 400 euro voor slagen aan zijn ex en haar nieuwe vriend en belaging. Volgens de openbare aanklager stuurde Peter V. zelfs naaktfoto’s van zijn ex rond.

V. en zijn ex waren maar liefst 29 gehuwd. Dat huwelijk liep in 2017 spaak. Nog voor het einde van dat jaar diende de vrouw al drie klachten in wegens slagen en verwondingen. Hij duwde een kussen in haar gezicht, greep haar naar de keel en gaf een slag in het gezicht. Peter V. gaf enkel toe dat hij haar naar de hals was gevlogen. Hun zoon was daarvan getuige en legde een verklaring af. “Al de rest is gebaseerd op haar verklaringen en klachten, zonder enig objectief bewijs.” Ook de nieuwe vriend van de ex deelde in de brokken. Maar volgens de openbare aanklager bleef V. zijn ex-vrouw in 2018 ook belagen door naaktfoto’s rond te sturen, in haar straat of in de buurt van haar werk op te duiken, berichtjes te sturen,… Peter V. ontkende zo goed als alles. “Ik begrijp niet hoe me dit allemaal ten laste gelegd kan worden”, klonk het aarzelend. “Ik sta alleen in voor de kinderen, was trouwens zelf ook gewond na de schermutseling met haar nieuwe vriend,…” Hij vroeg de rechter er met opschorting, en dus zonder straf, vanaf te kunnen komen. Vonnis op 15 oktober.