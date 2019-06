Estafette van 100 kilometer steunt afwerking binnenspeeltuin Ferreland voor 150 kinderen met een mentale beperking Peter Lanssens

05 juni 2019

11u56 0 Anzegem De Kasteelheren (oud-KSA-leiders) organiseren komend weekend het evenement ’t Zot in de kop in Vichte. De opbrengst van de estafette van 100 kilometer gaat naar de afwerking van binnenspeeltuin Ferreland in De Kindervriend in Rollegem. Die school biedt 150 kinderen met een mentale beperking zorg, onderwijs en therapie.

De speeltuin is genoemd naar Ferre (15), zoon van Christophe Cottenie (44) uit Nieuwenhove bij Waregem. Christophe Cottenie vond enkele jaren geleden op koopjessite Kapaza een tweedehands speelparadijs, dat in Malle bij Antwerpen stond en niet meer gebruikt werd. Het speelparadijs werd voor een prijsje op de kop getikt en verhuisde naar De Kindervriend. Waar het door ouders in veertien maanden werd ingericht als binnenspeeltuin, goed voor een kost van 14.000 euro. Er staat nu nog een sanitair blok en geluidsisolatie op het verlanglijstje van de school, om Ferreland helemaal top te maken voor de kinderen. Vandaar de organisatie van ‘t Zot in de kop.

175 ronden in Het Beukenhof

De estafette doe je individueel of in groep, waarbij iedereen een deel van de 100 kilometer voor zijn rekening neemt. Je kan ook meedingen naar de rapste of ludiekste ronde. Deelnemen kost 25 euro. De estafette start op vrijdag 7 juni officieel om 20 uur in domein Het Beukenhof in de Beukenhofstraat in Vichte. De bedoeling is om 175 ronden of 100 kilometer in Het Beukenhof op 24 uur tijd uit te wandelen. De apotheose is op zaterdag 8 juni om 20 uur, met de aankomst van de ‘100 kilometer wandelaars’. Je kan per ronde sponsoren, als bedrijf of particulier. Er zijn zaterdag ook tal van activiteiten in Het Beukenhof. Info staat op www.dekasteelheren.be/100km.