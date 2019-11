Er stroomt 541.930 liter water in nieuw zwembad: “Wie raadt hoe lang het duurt, wint tien beurten” Redactie

18 november 2019

16u32 6 Anzegem Het nieuwe zwembad aan het Ommersheimplein in Vichte krijgt vorm. Het vullen van het zwembad is gestart. Er stroomt 541.930 liter water in. Inwoners van Anzegem en Deerlijk winnen tien zwembeurten als ze raden hoe lang het duurt tot het bad helemaal gevuld is. Het gebeurt sowieso langzaam, zodat de nieuwe tegels kunnen wennen aan het water zonder schade op te lopen.

De opening van het zwembad is rond de paasvakantie in 2020 voorzien. “Er worden eerst nog heel wat zaken getest”, zeggen schepenen van Sport Yannick Ducatteeuw (Inzet) van Anzegem en Matthias Vanneste (Open Vld) van Deerlijk. “Na het vullen van het water wordt de technische installatie gecontroleerd: warmt het water op, werken de filters, is er voldoende ventilatie, ... Daarna wordt het water behandeld om aan de strenge eisen te voldoen”, aldus de schepenen. Bovendien is uitbater Farys nog op zoek naar een hoofdredder, meerdere redders en redders in opleiding. Wie interesse heeft: kan solliciteren via de site www.farys.be/anzegem-deerlijk.

6 miljoen euro

De naam van het nieuwe zwembad wordt in januari bekendgemaakt. De inwoners van Anzegem en Deerlijk dienden zelf voorstellen in en kozen hun favoriet. Wie een naam instuurde, krijgt een uitnodiging voor die bekendmaking. Ook het logo wordt dan voorgesteld. Het zwembad dient vooral voor schoolzwemmen. Er zijn ook verenigingen en recreatieve zwemmers welkom. Het zwembad kost 6 miljoen euro. Sport Vlaanderen subsidieert 1.137.500 euro. Anzegem en Deerlijk betalen elk 2.431.250 euro. Inwoners die een gokje willen wagen wanneer het zwembad helemaal gevuld zal zijn, doen dat op www.deerlijk.be/zwembad.