Eerste schooldag met sprookjesthema in Het Bollebos: ‘grimmig’ sfeertje Peter Lanssens

02 september 2019

13u36 8 Anzegem Basisschool Het Bollebos start het nieuwe schooljaar met als jaarthema ‘Sprookjes’. Elke juf is in een sprookjespersonage verkleed en brengt een kleine verrassing voor de kinderen mee. Ook aan de leerlingen is gevraagd om als een sprookjesfiguur naar school te komen.

De sprookjes(figuren) die aan bod komen in de klassen van Het Bollebos zijn De 3 Biggetjes, Goudlokje, Pinokkio, Sneeuwwitje, De Kikkerprins, Roodkapje, De Gelaarsde Kat, Tinnen Soldaatje, Peter en De Wolf en Rapunzel. “Er worden in de loop van het schooljaar ook ateliers rond sprookjes uitgewerkt”, zegt juf Veerle Demunter. “De apotheose wordt onze opendeurdag op zaterdag 16 mei 2020.” De kleuters krijgen nog een extraatje. Ze worden maandagnamiddag verwend met een namiddagje kermis, op het Kerkplein in Anzegem. Ze doen een ritje op de molen, vissen naar eendjes en eten oliebollen, met dank ook aan Rosette Deconinck van café De Sportduif.