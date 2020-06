Doorwinterde horecaman houdt pop-upbar in Sint-Arnolduspark open Pieterjan Neirynck

14 juni 2020

15u34 7 Anzegem Al voor het vierde jaar op rij krijgt het Sint-Arnolduspark in Tiegem tijdens de zomermaanden een pop-upbar. Deze keer viel de keuze op Kenneth Van Belleghem (28). “Een leuk domein als dit verdient een fijne plek om te genieten van een hapje en een drankje. We gaan hier sfeer brengen”, vertelt hij enthousiast.

Na BARnoldus van Fanny Leenknecht en twee passages van Anneleen Deseyn met haar Zomerbar Tiegembos staat er deze zomer een man achter de tapkranen in het Sint-Arnolduspark. Aan ervaring in de horeca heeft Kenneth Van Belleghem geen gebrek. In 2010 behaalde de Anzegemnaar zijn diploma aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. “Na enkele buitenlandse stages werd ik chef-kok in het Beukenhof in Vichte, dat was het restaurant van mijn moeder. Ik bleef daar aan de slag tot het najaar van 2019, waarna ik enkele maanden de tijdelijke winterbar in ‘t Schuttershof in Kaster uitgebaat heb. Nu ga ik deze kans met beide handen grijpen”, vertelt hij.

Nachoschotel

Tegen 1 juli wil Kenneth de zomerbar openen. Het aanbod zal ruim zijn. “Bij een drankje hoort een hapje, vind ik. Daarom zal ik tapasplanken en een achttal kleine gerechten aanbieden. Een steak tartaar, een nachoschotel en enkele salades zullen zeker op de kaart staan”, zegt Kenneth. “Maar ook in de namiddag zal je hier terechtkunnen voor koffie en zoetigheden. Belangrijk is om te vermelden dat je de hele dag door eten kan bestellen.” De zomerbar zal van woensdag tot zondag open zijn, vanaf 11 uur. Schepen van Toerisme Yannick Ducatteeuw (Inzet) pikt in: “We zullen de openingsuren van het park nog herbekijken, zodat de zomerbar niet al om 21 uur moet sluiten.”

Aangepaste kinderkaart

Iedereen is welkom in de zomerbar van Kenneth, al richt hij zich specifiek op gezinnen met jonge kinderen. “Dit is een leuk domein met een ruime speeltuin als extra troef. Ouders kunnen genieten van een hapje en een drankje, terwijl ze hun spelende kinderen in de gaten houden. We voorzien ook een aangepaste kinderkaart met ijsjes en drankjes”, besluit Kenneth, die de zomerbar tot 30 september openhoudt.