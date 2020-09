Dieven gevat op snelweg na roof van werkmateriaal uit bestelwagens in Vichte Hans Verbeke

09 september 2020

18u02 3 Anzegem Op de vlucht naar hun thuisland werden woensdagmorgen in alle vroegte op de E17 twee gangsters gevat die even tevoren met twee andere kompanen in Vichte hadden ingebroken in minstens drie bestelwagens. De buit kon gerecupereerd worden. Diefstallen uit bestelwagens zijn al vele weken en maanden een plaag in de regio.

“Kort voor middernacht kregen we een melding vanuit de Grasstraat in Vichte dat daar was ingebroken in een bestelwagen”, zegt commissaris Michaël Vanden Heede, woordvoerder van de politiezone Mira. “De melder had twee voertuigen horen wegrijden. Uit een geparkeerde wagen van netwerkbeheerder Elia, waarvan een raam werd ingeslagen, verdwenen diverse werktuigen. Vanuit de dispatching werden onmiddellijk ook de aangrenzende politiezones en de federale wegpolitie op de hoogte gebracht. Eén van onze ploegen kruiste kort nadien in de Grote Leiestraat in Anzegem twee auto’s met Franse nummerplaat die duidelijk samen op pad waren. Prompt werd een achtervolging gestart.”

Grote buit

De verdachte voertuigen, een Renault en een Opel, reden in Waregem de E17 op maar werden op de hielen gezeten door de politie. Met wat tussenafstand konden de twee wagens tot stilstand worden gedwongen. De twee inzittenden van het voertuig dat eerst werd gestopt, vluchtten te voet verder. Hun twee kompanen in het andere voertuig, zijn wel gearresteerd. Een zoekactie naar de weggelopen verdachten leverde niets op. In hun wagen werd wel een aanzienlijke voorraad werkmateriaal aangetroffen, met een waarde van tussen de 25 en 30.000 euro.

Spullen ophalen

Woensdagmorgen liepen bij de politie ook meldingen binnen van inbraken in bestelwagens in de Lendedreef en de Bosstraat in Vichte. De eigenaars mochten hun gestolen spullen intussen weer ophalen bij de politie. De twee opgepakte daders wonen in Frankrijk, zijn beiden 29 jaar en van Macedonische afkomst. Ze werden woensdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. Die plaatste hen onder aanhoudingsmandaat. Verder onderzoek is er nu onder meer op gericht om de identiteiten van de gevluchte daders te achterhalen en na te gaan of het viertal ook in aanmerking komt voor andere feiten dan die van dinsdagavond- en nacht. Inbraken in bestelwagens zijn al vele weken en maanden een echte plaag. De gestolen werkmaterialen worden doorgaans verpatst op de zwarte markt.