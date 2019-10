Deze West-Vlaamse autofanaat is geen fan van klimaatactiviste Greta Thunberg Joyce Mesdag

07 oktober 2019

14u14 14 Anzegem Je kan sinds dit weekend een opvallende wagen spotten in de regio rond het West-Vlaamse Vichte. De eigenaar van de wagen heeft het niet zo voor klimaatactiviste Greta Thunberg, en hij liet zijn wagen dan ook met verschillende anti-Greta boodschappen bestickeren.

“Hier en daar zie je wel eens een kleine sticker met een gelijkaardige boodschap op een auto kleven, maar ik wilde de boodschap duidelijker brengen”, zegt de eigenaar van de wagen, die liever niet bij zijn naam vernoemd wordt. “Greta is een soort van opperhoofd geworden van alle boomknuffelaars. Nochtans zal de oplossing voor de klimaatproblematiek niet van haar komen. Zij heeft ook een gsm, een laptop, haar ouders doen ook de was met een wasmachine, enz. Het is door die luxe, die we allemaal gewoon geworden zijn, dat het is fout gelopen met ons klimaat. En dat valt niet op te lossen door mensen zoals ik, met een zwaardere sportwagen, meer taxen te laten betalen.”