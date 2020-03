Delhaize uit Vichte houdt winkel uurtje langer open voor zorg- en hulppersoneel Pieterjan Neirynck

23 maart 2020

20u27 0 Anzegem Voortaan kunnen mensen uit de zorg- en hulpsector iedere avond tussen 20.15 en 21 uur terecht in de AD Delhaize van Vichte. De supermarkt blijft een uurtje langer open, zodat bijvoorbeeld artsen, verplegers en politieagenten veilig en rustig kunnen shoppen.

Mensen die elke dag de coronacrisis mee helpen bestrijden, hebben vaak de tijd niet om overdag boodschappen te doen. Daarom zorgde Timothy Peelaers (34) van AD Delhaize Vichte voor een oplossing. “Het is in de eerste plaats bedoeld voor mensen uit de kritische sectoren, maar ook mensen met gezondheidsproblemen zijn uiteraard welkom”, zegt de mede-zaakvoerder. “Wij zorgen ervoor dat de winkel leeg en gepoetst is. De klant komt enkel in contact met de kassier.”

Tot nu toe deden er iedere avond een vijftal mensen een beroep op het aanbod. “Ze zijn allemaal heel erg dankbaar en dat doet deugd. Ook voor ons zijn het lange dagen, meestal van 5 uur ‘s morgens tot 21 uur ‘s avonds. En voor de volgende dagen hebben we al reserveringen. Op dinsdag, woensdag en donderdag bijvoorbeeld”, zegt Timothy. Hij benadrukt dat de regeling van kracht blijft, zolang als nodig.

Elke avond kunnen er maximaal 20 personen komen winkelen. Een afspraak maken kan via Facebook (AD Delhaize Vichte) of via timothy@medelo.be