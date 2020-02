Deelgemeentehuis in Kaster te koop: “Instelprijs is 105.300 euro” Peter Lanssens

14 februari 2020

12u50 0

De gemeente Anzegem doet het deelgemeentehuis in de Bevrijdingslaan 94 in Kaster van de hand. De instelprijs is 105.300 euro. De historische woning staat op een terrein van 470 vierkante meter. Het omvat onder meer zes kamers op de bovenverdieping. Bieden kan via www.biddit.be, van 10 maart om 14 uur tot 18 maart om 14 uur. Wie de woning vooraf wil bezichtigen, maakt een afspraak met notaris Demeulemeester: tel. 056/68.80.62.