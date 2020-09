Debbie Vandenberghe legt eed af als gemeenteraadslid voor Inzet Pieterjan Neirynck

09 september 2020

14u10 1 Anzegem Tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond heeft Debbie Vandenberghe (29) de eed afgelegd als gemeenteraadslid voor meerderheidspartij Inzet, in navolging van Nathalie Kint (48).

In juli besloot Nathalie Kint uit Vichte om haar engagement voor Inzet stop te zetten, omdat haar beroepsbezigheden als wijnhandelaar extra tijd en energie vragen. “Tijdens de lockdown werd duidelijk dat mijn zaak de komende jaren mijn volle aandacht echt wel kan gebruiken, temeer omdat ik alles alleen doe”, zei ze daarover. Door alle partijen werd Kint uitvoerig bedankt voor het geleverde werk tijdens de gemeenteraad en de Vichtse verliet de zitting met een cadeautje van haar partij.

Eerste opvolger en dorpsgenote Debbie Vandenberghe maakte meteen daarna haar intrede in de gemeenteraad, die voor het eerst sinds maart opnieuw toegankelijk is voor het publiek. De 29-jarige ergotherapeute kijkt uit naar het nieuwe mandaat. “Als gewezen voorzitter van de jeugdraad is jeugdbeleid één van mijn grote aandachtspunten. Daarnaast wil ik echt nadruk leggen op toegankelijkheid voor mensen met een beperking”, vertelt ze. Vandenberghe zetelde al in het bijzonder comité, waar ze nu opgevolgd wordt door Jean-Marie Vandenheede (59) uit Kaster.